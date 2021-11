El PP sugiere que Álvarez de Toledo debe dejar su escaño si no le «ilusiona» el proyecto de Casado

El vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Montesinos Rodrigo Jiménez | EFE

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha sugerido este jueves que la exportavoz del Grupo Popular en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo debería dar un «paso atrás» y dejar su escaño si ya no le «ilusiona» el proyecto que dirige Pablo Casado y no está «de acuerdo con el devenir político» del partido.

En una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press, Montesinos ha señalado que él entró en política hace más de dos años porque cree que Pablo Casado debe ser presidente del Gobierno, máxime cuando Pedro Sánchez es el «peor» jefe del Ejecutivo de España y hay que «abrir una nueva etapa».

«Pero imagínese que por cuestiones de la vida, considero que ya no estoy ilusionado con el proyecto político o que no me encuentro a gusto en la política, pues daría las gracias por haberme permitido estar en este lugar y representar a mi tierra, Málaga», ha manifestado, para insistir que en esas circunstancias él daría «un paso atrás».