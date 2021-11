«La relación con Francisco Martínez fue buena y se interrumpe cuando me voy a Italia», aseguró, y añadió que cuando regresó recibió una llamada suya, «pero jamás se me ocurriría hacer lo que él me pide, sería un delito», expuso Pedro Agudo, quien coincidió con García-Castellón en la etapa de ambos en Italia. En su declaración, admitió que quizás se equivocó al no responderle a Martínez que era imposible toda mediación con el juez.

El portavoz socialista le preguntó por qué Martínez le pidió «cerrar esa mierda», en referencia a Kitchen, contactando con el juez García-Castellón. Agudo reconoció que coincidió en dos ocasiones con el comisario José Manuel Villarejo. La primera siendo jefe de gabinete del director de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, cuando se asomó a su despacho llamándole «Pedrito». «Me quedé un poco extrañado», dijo. La segunda, en los juzgados de Plaza de Castilla, en un saludo cuando era jefe de la unidad judicial.