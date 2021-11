El ex secretario de organización del PP gallego Pablo Crespo, a su llegada a la Audiencia Nacional Fernando Villar | EFE

Los constructores imputados en la trama Gürtel por las adjudicaciones en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) señalaron este jueves al cabecilla confeso de la trama, Francisco Correa, como el conseguidor de los contratos que se concedían a cambio de una comisión que han cifrado en torno al 3 % del valor total de la obra.

En su declaración ante el tribunal que juzga esta pieza separada de la macrocausa, el expropietario de Constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo, explicó que Correa se puso en contacto con él para ofrecerle la adjudicación de una serie de obras en el consistorio. «Me dijo que tenía conocimientos y posibilidades, pero no me aclaró con quién se entendía ni cuánto», explicó, aunque sí detalló el porcentaje a repartir a cambio de hacerse con los pliegos gracias a su influencia entre cargos del PP: «El 3% aproximadamente. Solíamos redondear», confesó. García Pozuelo fue el primer empresario donante del partido que reconoció los hechos delictivos ante la Fiscalía Anticorrupción en el 2016 y tuvo que vender su empresa para adelantar la fianza judicial: 670.000 euros. Este jueves, explicó que siempre le «entregaba las cantidades» por las adjudicaciones directamente a Correa. «Él no me decía cómo se repartían, pero decía que al PP le llegaban. Se refería al PP como la casa, como Génova, como una cosa etérea de arriba y decía que lo daba», declaró.

Otro de los empresarios que ha confesado, José Luis Martínez Parra, relató las adjudicaciones a la empresa Teconsa, de la que llegó a ser vicepresidente. «Lo que conocía es que [mi padre] tenía relación con el señor Correa y que se nos adjudicaban obras por parte del Ayuntamiento de Boadilla. Si alguna obra le interesaba hablaba con él para que le hiciera las gestiones necesarias para la adjudicación», afirmó.