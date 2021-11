Fernández Mañueco aconseja a Álvarez de Toledo «un poquito de desescalada verbal»

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, en un desayuno informativo hoy de Fórum Europa. Eduardo Parra | Europa Press

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha aconsejado este miércoles a la exportavoz del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, «un poquito de desescalada verbal» y ha señalado que a ella es a la que corresponde tomar la decisión de si deja su escaño o el Partido Popular.

Así se ha pronunciado en el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum al ser preguntado si había leído el libro de Álvarez de Toledo y si debería ella abandonar el PP tras sus críticas a la dirección del partido o cree que «representa los valores del PP» como sostiene la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

«No lo he leído, no lo voy a leer, y si debe o no abandonar el escaño o el PP, es algo que ya hizo en el pasado y es una decisión que le corresponde a ella personalmente», ha manifestado el presidente de Castilla y León. Mañueco ha apostado por la desescalada verbal. «Ya hace un año y medio le recomendé que un poquito de desescalada verbal no vendría mal», ha manifestado en el acto, al que han asistido el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, informa Europa Press.