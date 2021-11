Correa declara que era «lobista» de grandes constructoras por su influencia en cargos del PP

El empresario de 66 años negó, no obstante, haber intervenido en la planificación de pliegos por parte de las empresas candidatas a las adjudicaciones. Solo recibía llamadas para hacer el lobby. «Yo lanzaba los proyectos y me dedicada a otro tema. No entraba en los detalles societarios. No es que no quiera contestar, es que no lo sé», afirmó Correa, antes de comentar que recibió una llamada del expresidente de Sacyr Vallehermoso. «En el caso de una parcela de Boadilla me llamó Luis del Rivero, pero yo se la ofrecí a (José Luis) Ulibarri (también procesado). Nunca he tenido dos candidatos. Me parecía amoral», explicó.

«Se ganó la cuenta del PP»

A lo largo de la declaración varias de las acusaciones populares se interesaron en saber si se destinaron fondos irregulares a alguna campaña del PP de Boadilla. «A lo mejor puse campaña de Boadilla y no era para Boadilla, sino para otras cosas. No lo sé. A lo mejor me lo quedaba yo y decía (al contable) pon campaña», afirmó el líder de 'Gürtel'. El siguiente en declarar fue el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, considerado el número dos de la trama. Arrepentido como su jefe, descargó gran parte del peso de las actividades delictivas en Correa, al que describió como un «excelente relaciones públicas» que se encargó de cerrar las adjudicaciones irregulares, ya que tenía «acceso, sobre todo», a los dirigentes populares. «Se ganó por sí mismo la cuenta del PP a nivel global», subrayó Crespo, detallando que era una persona cuya «capacidad de influencia» hizo encajar todas las piezas.