La amenaza del adelanto electoral acecha al Gobierno de Andalucía

CIUDADANOS (CS) ANDALUCÍA

La amenaza, siempre latente, de un adelanto electoral en Andalucía ha cobrado más fuerza en los últimos días a raíz de la ruptura de las ya renqueantes negociaciones sobre los Presupuestos entre el Gobierno de coalición del PP y Ciudadanos y los socialistas encabezados por Juan Espadas. El detonante fue la filtración, este martes, de unos audios en los que el vicepresidente, Juan Marín, defendía ante su grupo parlamentario que sería «estúpido» aprobar en año electoral unas nuevas cuentas que, al fin y al cabo, iban a contener recortes y que podrían permitir al PSOE colgarse la medalla de partido «útil». Marín insistió hoy en que la grabación fue realizada en el mes de junio, meses antes de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciara que Andalucía recibiría unos 5.600 millones de fondos europeos Next Generation y cuando todo apuntaba a que habría que acometer recortes en cuestiones como educación o políticas sociales. Argumentó así que, en ese contexto, no era «mala idea» prorrogar las cuentas en vigor. Pero que esa no era su posición actual.

Cambio de parecer

El martes, Marín señaló a los propios socialistas y a Vox como responsables de la divulgación del audio en la cadena Ser. «Saben que no van a gobernar. ¿Cómo no van a querer matarme?», alegó. Hoy sin embargo, apuntó en otra dirección bien distinta: el secretario general del PP, Teodoro García-Egea, en connivencia con el que fuera secretario de Organización de Cs, Fran Hervías, que desde hace medio año tiene despacho en la sede de la calle Génova. El vicepresidente dejó caer en Onda Cero que la operación pretende presionar al presidente de la Junta, Juanma Moreno, para que convoque elecciones cuanto antes y tratar de acelerar la desaparición de Cs, de la que, según todas las encuestas, se está beneficiando el partido de Casado. Pero advirtió de que sus deseos no se cumplirán. «Tanto Juanma Moreno como yo tenemos muy claro que vamos a seguir trabajando, con unos presupuestos prorrogados o con unos nuevos presupuestos para 2022 si se pueden aprobar», aseguró.

La segunda posibilidad, la de salvar la cuentas, parece ya completamente cegada. Vox presentó este miércoles su enmienda a la totalidad y reclamó elecciones, convencido como está de que saldrá reforzado de una cita con las urnas, tras la que, esta vez sí, exigirá entrar en el Gobierno. El PSOE y Unidas Podemos lo harán en los próximos días.