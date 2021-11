Los socialistas vascos se abren a pactar con Bildu en las próximas elecciones autonómicas

Asimismo, Andueza ha considerado que «es saludable» que cada uno «diga lo que quiera en los medios para que todos los ciudadanos sepan qué postura tenemos ante cuestiones concretas», en referencia a que el PNV considere que ha pretendido marcar distancias en sus primeras declaraciones como secretario general.

«Si al PNV no le gustan algunas cosas que digo, a mí tampoco algunas de las que dicen ellos, y eso en el juego político y en democracia es normal. Yo no soy nacionalista, no soy miembro del PNV, y ellos no son socialistas ni miembros del PSE. Habrá desacuerdos y enfoques diferentes, y lo más conveniente suele ser que cada uno sea honesto con lo suyo y diga lo que piensa», ha explicado.