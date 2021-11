El marido de Ana Rosa busca expulsar a Podemos en la pieza Pintor  para salvar su pacto con la Fiscalía

Ana Rosa Quintana, en una imagen de archivo José Ramón Hernando | Europa Press

Los empresarios y hermanos Fernando y Juan Muñoz Tamara, este último marido de la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana, centran su estrategia de defensa en el caso Villarejo, donde están siendo juzgados por su implicación en una pieza separada, en eludir por todos los medios su ingreso en prisión. Los procesados llegaron a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción en octubre del 2020 para reconocer los hechos imputados en el escrito provisional de acusación, colaborar y abonar la multa. A cambio, el ministerio público modificó la petición inicial de pena de ocho años de prisión a 11 meses por la llamada pieza Pintor. Un castigo que al ser inferior a dos años, y carecer de antecedentes, evitaría su encarcelamiento.

En esta subcausa se examinan los servicios pagados al comisario Villarejo para conseguir información comprometedora sobre un antiguo socio, que podía estar simulando una insolvencia ante Hacienda para no abonar una deuda conjunta. Pues bien, esta estrategia de colaboración para eludir la entrada en prisión parece estar encauzada si los acusados admiten todos los hechos imputados por Anticorrupción. Y solo un obstáculo procedimental podría hacer descarrilar ahora la pretensión de ambas partes: una traba llamada Podemos. El motivo es que el partido está personado como acusación popular y mantiene su petición provisional contra el marido de Ana Rosa y su hermano de 17 años de cárcel para cada uno. Es decir, se desentiende de momento del pacto con la Fiscalía a la espera del desarrollo del juicio y de la fase de conclusiones. Por lo tanto, se da la paradoja de que el acuerdo de conformidad no estaría cerrado si no se suma Podemos.

Con este contexto, el lunes, en las cuestiones previas, la defensa justificó ante el tribunal que Podemos no tiene «interés legítimo» en la causa y reclamaron su expulsión para dejar la vía expedita para el pacto. «Podemos aquí no pinta nada. Bastante daño ha hecho ya», recriminó el abogado de Juan Muñoz. Mientras tanto, fuera del juzgado, Villarejo sacó a colación una supuesta relación profesional con la dirigente de Podemos Gloria Elizo, abogada, que esta niega. Todo el mismo día que sus antiguos clientes buscaron neutralizar al partido para salvaguardar su futuro judicial.