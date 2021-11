Almeida niega que le hayan «invitado» a ser secretario general del PP en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde la capital, José Luis Martínez Almeida, en una imagen del pasado mes de agosto. CHEMA MOYA

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este martes que no ha recibido «invitación para ser secretario general del PP de Madrid» al tiempo que ha reiterado que hablará del congreso de la formación en la región «cuando toque».

«Yo no he recibido ninguna noticia al respecto. No me ha llegado ninguna invitación para ser secretario general del PP de Madrid. Poco puedo decir, y si yo aceptaría eso, diría lo mismo. Me parece fenomenal que se presente Isabel Díaz Ayuso y que hablemos del congreso cuando toque hablar», ha expresado el regidor en una entrevista en Espejo Público en Antena 3, recogida por Europa Press.

El lunes se requería a la presidenta madrileña por la posibilidad de integrar a Almeida en su candidatura para el PP de Madrid. Ayuso lo calificó de «un poco precipitado». «No hay ni fecha para un congreso como para ponernos a hablar de esto...», aseveró.