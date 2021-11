Villarejo lamenta que se le trate como un «cacahuete andante»

Este primer juicio por 'Tándem', ha continuado, no supone un desafío para su persona, sino para «cualquier ciudadano». «Nos la jugamos todos, no solo yo como imputado», ha sostenido, preguntándose si «vale todo con tal de aniquilar a alguien», incluso que el Ministerio Fiscal pueda falsificar documentos y presentar «pruebas falsas porque así se lo han ordenado». «Porque he sido el único idiota que se ha atrevido a denunciar a los fiscales anticorrupción», ha añadido

Por otro lado, Villarejo también se ha referido a su última comparecencia en la Comisión Kitchen del Congreso. «Entiendo que algún villarejólogo por ahí haya dicho cuando la última comparecencia mía dijo que yo tiraba cacahuetes con una falta de respeto al periodismo... yo creo que soy un cacahuete andante», ha afirmado.