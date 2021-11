Puigdemont estrena su Parlamento en el exilio cargando contra España

El líder nacionalista emplazó a los suyos a que la república catalana no sea un calco de «la mal llamada democracia española». «Estamos demostrando por qué queríamos una república, y no era para calcar la mal dicha democracia española, sino estando inspirados por una vocación insobornable de radicalidad democrática», dijo. «El Estado catalán tendrá unas formas democráticas que no serán una copia a pequeña escala de lo que estamos acostumbrados con el Estado español», remató.