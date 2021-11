El CNI alerta de que veinte millones de españoles pueden ser víctimas de campañas de desinformación

Precisamente, ese temor -explican responsables de la casa- fue el que llevó a la Moncloa a aprobar en octubre de año pasado en el Consejo de Seguridad Nacional un protocolo específico para luchar contra las informaciones falsas. Una iniciativa que en un primer momento despertó los recelos de Bruselas y que levantó una fuerte polémica en la oposición, que llegó a describirlo como «un ministerio de la verdad», y también en los medios de comunicación, al entenderse que lo que pretendía el Ejecutivo de Pedro Sánchez era someter a «censura previa», estableciendo mecanismos de control de las noticias.

«Guerra híbrida»

El Centro Nacional de Inteligencia explica en su documento que «los responsables de estos ataques suelen ser gobiernos y grupos subnacionales que tienen como objetivo erosionar y debilitar la cohesión interna de un Estado o un de grupo de estados considerados como adversarios y, de esta manera, redefinir su posición geoestratégica». El espionaje español no oculta sus sospechas. «Algunos países ya reconocen abiertamente que están llevando a cabo y acometiendo este tipo de acciones de manera sistemática. En este sentido, Rusia ha sido uno de los países que más ha desarrollado el concepto de «guerra híbrida» o, en palabras de la doctrina militar rusa, «guerras no declaradas» y «guerras no lineales».