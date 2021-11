Aragonès sacrifica los Juegos Olímpicos de Invierno para mantener el apoyo de la CUP

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès Enric Fontcuberta | EFE

Movimiento de última hora del Gobierno catalán para tratar de ganarse el apoyo de la CUP, cuyas bases deciden este fin de semana si presenta o no una enmienda a la totalidad de los Presupuestos de la Generalitat.

El Gobierno catalán se comprometió a retirar de las cuentas las partidas para dos proyectos que la CUP no acepta: los Juegos Olímpicos de Invierno de Barcelona-Pirineos 2030 y el Hard Rock de Port Aventura, en Tarragona.

El presidente Pere Aragonès ha confirmado que el Ejecutivo no formalizará la candidatura hasta que se celebre una consulta a la ciudadanía en el 2022. En este referendo, en principio, solo participarán los habitantes de las comarcas pirenaicas, y se decidirá si se opta o no a ser sede olímpica. En el caso del Hard Rock de Port Aventura, un proyecto de ocio y hotelero, Aragonès corroboró que su Ejecutivo no se gastará ni un solo euro en la iniciativa, a pesar de que los Presupuestos presentados esta semana incluyen una partida de 120 millones para la adquisición de un terreno en Vilaseca (Tarragona) donde se levantaría el complejo turístico.