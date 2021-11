Los aliados del Gobierno se quejan de la falta de diálogo y amagan con los Presupuestos

EH Bildu realizó ayer en el País Vasco una escenificación similar a la de los nacionalistas gallegos, con la portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurua, junto al coordinador general, Arnaldo Otegi. Ambos advirtieron al Gobierno que tendrá que ganarse sus votos, los cinco de EH Bildu y los 13 de ERC, si «quieren seguir manteniendo la ventana abierta de oportunidad», aunque según recoge Efe también evidenciaron su voluntad por «no bloquear».

Para el Ejecutivo, solo faroles

Por su parte, la secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, apeló a Sánchez a moverse si quieren su apoyo, tras recriminar que hasta ahora no han visto una actitud por su parte que permita avalarlos. «Nuestra voluntad no es de bloqueo, pero nuestros votos no son gratis ni a cambio de nada», dijo.