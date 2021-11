Policías y guardias civiles convocan protestas en toda España contra reforma de la ley mordaza

SUP y AUGC han anunciado un calendario de movilizaciones conjuntas que arrancarán con concentraciones ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de toda España.

Marlaska ha iniciado una ronda de encuentros con los representantes de los agentes de las fuerzas de seguridad, a la que la Confederación Española de Policía (CEP) no acudirá, según ha anunciado este jueves e un comunicado. Y no lo hará porque «la reforma de la ley de seguridad ciudadana, fruto del acuerdo de PSOE y Unidas Podemos, se ha cerrado de espaldas a los policías, sin contar con las alegaciones y aportaciones de sus representantes y generando un profundo malestar entre los profesionales de la seguridad pública, que consideran que esta iniciativa perjudicará el trabajo policial de una manera considerable». El próximo lunes, el ministro ha citado al Sindicato Unificado de Policía (SUP).