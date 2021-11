Una menor relata el crimen de su madre a manos de su padre: «Solo pido que pase toda su vida en la cárcel»

La pequeña narró cómo se produjo el crimen y cómo las amenazó con matarlas si no subían a casa. «Tenía las manos llenas de sangre y se las restregaba en la cara y en las paredes. No me imaginaba un mundo sin ella pero no pudo sobrevivir. Solo pido que pase toda su vida en la cárcel porque le tenemos miedo», comentó.

La niña pequeña contó que el mismo día del crimen, mandó antes una foto a su madre en la que se veía a su padre en mal estado. «Cuando iba bebido era capaz de matar a mi madre. Lo mandé para que tuviera cuidado. Mi madre nos decía que papa sabía que lo que más le dolía a ella era hacerla daño a través de nosotras. Nos amenazaba con matarnos», relató.