Génova se reafirma en su estrategia y minimiza las encuestas que dan una caída al PP tras el enfrentamiento con Ayuso

Estas semanas, el equipo de Ayuso ha apostado como número dos del PP de Madrid por Alfonso Serrano, actual portavoz del partido en la Asamblea de Madrid y director de la campaña electoral del 4 de mayo. En las últimas semanas, Ayuso ha sacado pecho de su buena relación con el alcalde José Luis Martínez-Almeida, al que se refiere como su partner. Hace dos días, confesó que ambos tienen «química» y que no hay ninguna declaración pública ni privada donde no se hayan apoyado.Es más, dijo que son un «tándem no solo muy bueno en las encuestas y en las urnas» sino que han dado su «vida por Madrid» y están centrados «en lo importante». Y señaló que de lo que han hablado es que se mantendrán «unidos» pase lo que pase. «En mi equipo siempre estaría él», agregó Ayuso durante su visita al programa El Hormiguero en Antena 3.