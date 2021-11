El socialista Odón Elorza rompe la disciplina de voto en la elección de los aspirantes al Constitucional

Imagen del pleno del Congreso de este jueves, en el que se han aprobado las candidaturas para el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo MARISCAL

El diputado socialista Odón Elorza ha roto la disciplina de voto del grupo socialista en la votación para elegir a los cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional pactados entre el PSOE y el PP. «Tras una reunión con la dirección del Grupo Socialista en la que he explicado mi posición de cara a la votación, he efectuado con responsabilidad el voto telemático en el que no he apoyado al Sr. Arnaldo, en defensa del prestigio y la dignidad de las instituciones del TC y Congreso», ha escrito Elorza en su cuenta de Twitter.

Tras una reunión con la dirección del Grupo Socialista en la q he explicado mi posición de cara a la votación, he efectuado con responsabilidad el voto telemático en el q NO he apoyado al Sr. Arnaldo, en defensa del prestigio y la dignidad de las instituciones del TC y Congreso. — Odón Elorza (@odonelorza2011) November 11, 2021

Todos los diputados han votado ya telemáticamente, pero la incertidumbre sobre el resultado final se mantendrá hasta el último momento. Todo indica sin embargo que, pese a las críticas previas de parlamentarios de Unidas Podemos y del PSOE, Enrique Arnaldo, propuesto por el PP, se convertirá en miembro del Constitucional superando ampliamente los tres quintos de la cámara requeridos (210 sufragios a favor), al igual que los otros tres aspirantes: Concepción Espejel, propuesta también por el PP; Inmaculada Montalbán, elegida por el PSOE, y Ramón Sáez, pactado entre los socialistas y Unidas Podemos, considerado próximo a esta formación y muy criticado también desde el sector conservador.

Los demás grupos dejan solos a PSOE, PP y UP

Unidas Podemos ha asumido este mediodía que en su grupo parlamentario del Congreso ha habido al menos un voto díscolo en contra la elección de los candidatos del PP al Tribunal Constitucional. Antes de la votación, dos diputadas de esta formación, Gloria Elizo y Meri Pita, ya se habían pronunciado en contra de que su partido apoyara la elección de Arnaldo.