Siete puntos de la reforma de la ley mordaza que encienden a los policías

Manifestaciones no comunicadas. La no sanción de concentraciones o marchas «espontáneas», sin comunicarlas previamente ni advertir de sus recorridos, es para los mandos policiales una «verdadera bomba relojería», ante la incapacidad de poder organizar despliegues policiales con anticipación. Explican los sindicatos y profesionales que no solo se va a poner en riesgo a los funcionarios a los que se obligue a intervenir de forma precipitada, sino que también se atentará contra las libertades del resto de los ciudadanos. La reforma apunta a que no habrá infracción siempre que «el ejercicio pacífico de tal derecho precise de una rápida expresión ante un acontecimiento de indudable repercusión social que no admita demora, siempre que no se cause violencia o alteración del orden público». No obstante, los expertos de los servicios de Información están especialmente preocupados por esta reforma porque es una invitación a que los radicales se sumen a las protestas ante la falta de agentes. «Es imposible prever que una manifestación será pacífica o violenta», se lamentan mandos de Policía y Guardia Civil.

Sin presunción. El atestado policial perderá la presunción de veracidad si los hecho consignados por los agentes no resultan coherentes, lógicos o razonables. Para los funcionarios, esta reforma es directamente tanto como señalar la «presunción de culpabilidad» de los uniformados y esto generará «inseguridad jurídica» y reparos a intervenir en situaciones complejas.