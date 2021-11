Ayuso asegura en «El Hormiguero» que es «leal» a Casado pero que tiene «criterio propio»

Ayuso y Almeida: el abrazo en llamas Laureano López

Ayuso confía en que acabará «pronto» el conflicto con la dirección nacional del partido, que quiere celebrar el congreso en el primer semestre del 2022 mientras que la presidenta madrileña quiere que tenga lugar «cuanto antes». «La urna me da mucha más libertad que los despachos», ha expresado Ayuso, que ha insistido en que ha dado este paso al frente para liderar el partido para «dar coherencia a la organización», al igual que sucede en otros territorios donde los presidentes autonómicos presiden el partido en su región.

También aseguró que tiene claro cuál es su sitio, su gente y su proyecto y que es leal al partido y a Casado, pero es «una mujer libre con criterio propio». No cree que sea ese el motivo por el que Génova pretenda que tome el control del partido en Madrid una tercera vía que no sea ni ella ni el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el otro actor en la pugna por el control del PP madrileño, que aún no ha confirmado ni descartado que vaya a presentar su candidatura. «No quiero presionar ni enredar sino que salgamos fortalecidos», ha dicho Ayuso, que ha querido dejar claro que «nunca haría nada en contra de las personas que me han puesto aquí», en alusión a Casado, pero tampoco dejará de «dar batallas por comodidad». Y ha vuelto a reafirmarse en que su carrera «empieza y acaba en la Comunidad de Madrid», rechazando nuevamente que pretenda disputar el liderazgo nacional a Casado.