EH Bildu pide al Gobierno «hechos y no palabras» para apoyar los Presupuestos

«Ahora mismo estamos negociando, pero no hay acuerdo. Lo único que hemos hecho es posibilitar que se siga negociando, pero mientras no haya una negociación cerrada, nuestro voto no será favorable. Lo será si la negociación llega a buen puerto y sudan la camiseta, pero momento no están sudando la camiseta. No hay acuerdo y se sigue negociando», ha reconocido.

Por otro lado, ha incidido en que antes de la presentación de las enmiendas parciales, la coalición soberanista ya anunció que haría hincapié en los derechos sociales y laborales para «garantizar mayor protección social a la ciudadanía».