El PP denuncia «más pobreza e independentismo» y UP destaca «a protección da cidadanía»

Mariscal | EFE

Yolanda Díaz. La encargada de aportar la visión de Unidas Podemos es la vicepresidenta segunda del Gobierno, que habla de una legislatura «anómala, marcada pola pandemia e por unha crise socioeconómica sen precedentes». Díaz quiere evitar los «triunfalismos», pero reivindica que el Gobierno ha estado a la «altura» a la hora de «parar o golpe». «Dende o meu punto de vista, a protección da cidadanía e do traballo, as transformacións necesarias do noso modelo produtivo favorecidas por Europa e unha axenda social fortes, como a lei de vivenda ou a reforma laboral», sostiene. «Quero destacar tamén que as medidas de protección funcionaron, o mercado de traballo recuperouse en apenas un ano cando na anterior crise foron dez anos e once meses. Queda moito por facer, pero os que me coñecen saben que nunca deixo de traballar».

Por otra parte, la titular de Trabajo admite que «nalgúns intres non logramos chegar todo o lonxe que reclamaba a cidadanía e a base progresista, o que nos convida a pensar en grande e ir máis aló. Aínda quedan dous anos e podemos seguir avanzando, queda moito por facer, agora ven o importante. En todo este tempo, sempre tiven unha mirada posta en Galicia, que nos últimos orzamentos é onde soben máis suben os investimentos, cun total de 1.074 millóns, un incremento de 245 respecto aos do 2021 (+29,5%). E sobre todo, 133 máis que no 2018, os últimos orzamentos do Partido Popular».