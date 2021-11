El jefe de Presidencia de La Rioja dice que Andreu pidió localizar una cama en el hospital dos días antes de que llegara Gali

El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, y el jefe del Ejército, el general Said Chengriha, durante su visita al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, en el hospital militar de Argel horas después de llegar desde España Presidencia de la República de Argelia

El jefe de la Oficina de Presidencia de La Rioja, Eliseo Sastre, ha asegurado en sede judicial que la presidenta de la comunidad, Concha Andreu, le pidió localizar una cama en el Hospital San Pedro de Logroño dos días antes de que aterrizara en España el líder del Frente Polisario, Brahim Gali.

Según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, Sastre ha explicado al titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza que la presidenta de La Rioja le dijo el 16 de abril que se pusiera en contacto con el jefe de gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores Camilo Villarino -imputado en esta causa- para localizar una habitación en dicho centro sanitario.

Las mismas fuentes han precisado que Sastre, que ha declarado en calidad de testigo, ha asegurado al juez que Andreu no identificó a Gali en su petición. Preguntado sobre si no pidió detalles a la presidenta autonómica, el jefe de gabinete ha dicho que no.