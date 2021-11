Arrimadas sobre los miembros de Cs que se van al PP: «La indignidad no es perder un escaño, es mantenerlo a cualquier precio»

«Nunca haré ese discurso de que todos los políticos son iguales o todos los partidos son iguales, porque realmente no es así, pero lo que no voy a hacer es mantenerme en política haciendo cualquier cosa y diciendo cualquier cosa en cada momento», ha aseverado Arrimadas.

Ante esta situación, la presidenta de Ciudadanos ha querido dejar claro que para ella «el PP no es un enemigo», sino que «el PP es un partido socio que respeto», pero ha señalado que «no me voy a dar un balconazo un día y de repente me convierto al PP y empiezo a criticar a Ciudadanos, eso quien lo haga, que lo explique», ha concluido.