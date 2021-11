El Supremo no admite los recursos de PP y Vox contra el nombramiento de Dolores Delgado

Dolores Delgado, fiscala general del Estado Ricardo Rubio - Europa Press

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS), que ya el 19 de octubre avanzó que inadmitía los recursos de PP y Vox contra el nombramiento de Dolores Delgado, -ex ministra de Justicia- como fiscala general del Estado (FGE), al entender que había una falta de legitimidad de ambas formaciones, indica ahora en dos sentencias que el proceso contencioso-administrativo no está abierto a cualquier persona y que en él no existe la acción pública salvo en los casos específicos en que la establece la ley y este no es uno de ellos. En este sentido, precisa que ser partido político no da una posición especial en lo contencioso administrativo.

En ambas resoluciones, el Alto Tribunal no entra a valorar la idoneidad o imparcialidad del nombramiento de Delgado por Real Decreto de 25 de febrero de 2020 dado que zanja el asunto por esa falta de legitimidad.

Los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala Tercera detallan que únicamente pueden recurrir ante los tribunales contencioso-administrativos los titulares de un derecho o un interés legítimo.