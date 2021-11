Calviño insiste en hablar de «corregir» y no «derogar» la reforma laboral del 2012

Preguntada acerca de si la reforma laboral llevará el nombre de Yolanda Díaz, como por ejemplo la conocida como Ley Celaá, la ministra, que calificó la polémica como «una tormenta en un vaso de agua», afirmó que lo importante no son los «personalismos o individualidades», y defendió que será la «reforma de la recuperación». Sobre de si ha sentido la deslealtad de Díaz, afirmó que no quiere contribuir «a este tipo de cuestiones personales porque el ruido no es productivo».

Crisis en el Gobierno, conflicto social Fernando Ónega

Respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo con la CEOE, muy reticente a modificar ciertos aspectos de la reforma laboral, Calviño dijo que hay una «conciencia» en todos los agentes sociales de que el mercado laboral no puede seguir igual, con una «competencia a la baja» y una enorme precariedad en ciertos sectores o entre los jóvenes. «La actitud (de la patronal) es constructiva», añadió.