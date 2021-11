Sánchez acuerda con Calviño y Díaz «derogar» la reforma laboral

«Nosotros tenemos la misma relación con el Gobierno español que con la UE. Claro que trabajamos en Europa pero no, yo no puenteo a nadie. Pero ellos no tienen la exclusiva en decir qué quiere Europa porque nosotros también vamos», incidió.

Por último, Garamendi descartó que la CEOE tenga derecho a veto pero sí dejó claro que hay cosas que no van a aceptar, como es limitar la temporalidad en las empresas al 15 %. «Eso es un planteamiento absolutamente ideológico, totalmente absurdo, que no está en la vida real y desde luego no vamos a aceptar», resaltó. De igual manera, rechazó suscribir un acuerdo en el que la empresa subcontratada se rija por el convenio de la empresa principal.