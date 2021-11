Almeida desmiente que haya dicho que Ayuso no puede ser presidenta del PP en Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en un acto institucional Alberto Ortega | EFE

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha desmentido «tajantemente» haber dicho que la jefa del Ejecutivo regional, Isabel Díaz Ayuso, no puede ser presidenta del PP madrileño. El primer edil lo ha desmentido en su visita a Vilaverde, donde ha presentado los recursos de los nuevos contratos de limpieza, en referencia a una información en fuentes publicada hoy en un diario.

«Se me hace una imputación en un medio de comunicación y no es cierta. Esa frase que se me atribuye no la he dicho, no he dicho que Isabel Díaz Ayuso no pueda ser presidenta de Madrid», ha contestado Almeida. «Desmiento tajantemente haber dicho eso», ha insistido.

En cuanto a si él optaría a dirigir el partido, Almeida ha repetido que «no toca hablar del tema» porque «no es la labor del alcalde». «De la junta de dirección regional quedó claro que la presidenta presentará candidatura y que el Congreso se celebrará en la fecha en la que toque», ha manifestado.