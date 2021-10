El tío del pequeño asesinado en Lardero: «Queremos que con esto se pudra en la cárcel y no salga jamás en la vida»

«Que mi sobrino sea el último»

«Queremos que con esto se pudra en la cárcel y no salga jamás en la vida. No queremos prisión permanente revisable, ¿para qué? Ya estamos hartos, queremos salir a la calle y no ir con miedo. Que el Ministerio del Interior se ponga manos a la obra y que mi sobrino sea el último, que no haya más», declaró Martín, admitiendo que la familia, padres y abuelos, están «matados, derrotados, estamos todos mal».

También expresó su incredulidad ante la versión de que Almeida engañara a Álex con la invitación a ver un cachorro de perro: «No nos lo creemos. El crío tiene fobia a los perros. Ahí ha habido algo… y solamente lo sabe el asesino y el pobre de mi sobrino. No creo que se lo haya llevado engañado con lo del perro o los pajaritos. Fue cuestión de un minuto, los padres estaban pendientes en todo momento de sus hijos, no fue un despiste. La madre le dijo: ‘Álex, en un minuto cenamos’, y cuando salió, ya no estaba». «Se ha ido con 9 años pero se ha ido un hombre porque ha luchado con un asesino. Ha perdido la batalla, pero se ha ido triunfador», indicó Martín.