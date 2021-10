El PP se queja de que el fallo judicial sobre su sede llegue 15 años después

Gustavo Valiente

El Partido Popular aún no ha decidido si recurrirá ante el Tribunal Supremo la decisión de la Audiencia Nacional que le condena como responsable civil subsidiario por el pago en dinero negro de la reforma de su sede de la calle Génova, pero se ha quejado de la tardanza del fallo porque «esto es una cuestión de hace 15 años».

«Esta es una cuestión de hace 15 años y claro que asumimos nuestra responsabilidad. Vamos a pagar lo que nos corresponda como responsable civil subsidiario. Faltaría más, y es todo lo que tengo que decir», declaró ayer a Europa Press la vicesecretaria de Política Sectorial del PP, la exministra Elvira Rodríguez.

El PP abonará la sanción si al final decide no recurrir en casación ante el Tribunal Supremo. Por lo pronto, fuentes de la dirección nacional han precisado que no han tomado una decisión sobre si presentarán o no dicho recurso.