Ayuso afirma que no va a entrar en una «guerra innecesaria» contra Génova

Ricardo Rubio

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró este sábado que no va a entrar en «discusiones de patio de colegio» sobre si ha bloqueado los mensajes de WhatsApp al secretario general del PP, Teodoro García Egea, y afirmó que nunca va a meterse en «una guerra innecesaria» con la dirección del partido como presentar una demanda contra Génova por no convocar el congreso regional antes de marzo.

«Yo estoy a responsabilidades de gobierno y no puedo estar a discusiones de patio de colegio. No se entendería», replicó la presidenta madrileña a la pregunta de si ha bloqueado el WhatsApp para no recibir mensajes de Teodoro García Egea, tal y como han publicado algunos medios.

«Es un tema demasiado infantil como para que yo lo pueda atender, estoy obligada a gestionar para todos los ciudadanos, tengo responsabilidades de gobierno y estoy a otras cosas», zanjó Ayuso.