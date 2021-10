La amenaza de la derecha y los fondos europeos mantienen viva la alianza de PSOE y Podemos

Yolanda Díaz y Nadia Calviño, el pasado 12 de octubre, en el desfile del Día de la Hispanidad Eduardo Parra

La coalición entre el PSOE y Unidas Podemos ha vivido su semana negra y no sería una sorpresa que lleguen días peores. La reforma del mercado laboral es uno de los proyectos estrella de la legislatura para Pedro Sánchez y, en coherencia con esa relevancia, el choque entre los dos socios ha sido ferroviario. En otras condiciones, la ruptura estaría servida. Pero no ha sido así porque están uncidos al yugo de la convivencia forzosa. Los socios no tienen más remedio que cohabitar ante las perspectivas electorales que apuntan a un triunfo de la derecha, y no pueden darse el lujo político de no gestionar este y los próximos años la riada de millones de euros de los fondos Next Generation de la Comisión Europea.

Los dos socios han sellado las vías de agua abiertas por el contenido de la reforma laboral y por el protagonismo en la negociación con un acuerdo cogido con hilvanes. No es probable, pero todo puede descoserse este martes si no se ponen de acuerdo con el alcance de los cambios en el mercado laboral. Pedro Sánchez, las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz y los ministros de Hacienda, Seguridad Social y Educación tienen la oportunidad de consensuar el contenido de la propuesta del Gobierno para la mesa de diálogo social.

El problema surgirá, como sucede en todos los acuerdos, con la redacción de la letra pequeña. La que Bruselas, al fin y a la postre el árbitro final, leerá con más detenimiento. Unidas Podemos, como titular de la cartera de Trabajo, ni se plantea renunciar a que la reforma lleve su impronta y su rastro sea reconocible. El PSOE tampoco está dispuesto, como es lógico en un socio mayoritario, a quedar fuera de un proyecto bandera para la izquierda. El problema es que las posturas parecen poco conciliables por más que Calviño y los ministros socialistas sostengan que no hay discrepancias de fondo. El desenlace es incierto porque no se conoce el detalle de qué proponen unos y otros. Solo han dejado ver los grandes ejes, las palabras inatacables.