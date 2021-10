Ese día concertó una visita con ella a un inmueble. Esta se realizó a las 17.30 horas y posteriormente pactó otra dos horas más tarde. Finalmente ambos se encontraron a las 20.30 horas y entraron en el domicilio en cuestión juntos, momento en el que Almeida aprovechó para empujar a la víctima, que cayó sobre la cama. Entonces, procedió a dar diversos pinchazos a la mujer, causándole un total de 17 heridas, todas superficiales a excepción de una de ellas que le seccionó las glándulas tiroideas y la tráquea. Después, el acusado dio la vuelta a la víctima, propinándole dos nuevos cortes y una mordedura en los labios. A continuación le clavó el arma blanca sobre el corazón, algo que le produjo la muerte inmediata, según la sentencia. También la agredió sexualmente. En la vista sorprendió que su abogado defensor hablase sobre la peligrosidad de su cliente, llegando a vaticinar incluso «la muerte anunciada de otra persona, aunque aplazada». «Este señor volverá a hacer lo que ha hecho», aseguraba el letrado, mostrando su «disgusto» e instaba a que no lo tratasen como un enfermo para poder curarlo. «Considérenlo un delincuente sabiendo que volverá a matar», dijo el letrado en la sala, según información recogida por el diario La Rioja.

«Peligro para sí mismo y para terceros»

Almeida fue condenado a treinta años de cárcel. Veinte por asesinato y diez por agresión sexual. Cuando llevaba dos años en la cárcel, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja tuvo que tomar una decisión sobre la prórroga o no de su situación de privación de libertad, dado que la condena estaba recurrida y por tanto aún no era firme. Y nuevamente una advertencia sobre la personalidad criminal de Almeida, también formulada por su defensor, que era ya otro abogado al del juicio. Dijo que su cliente era «consciente de su situación» y se consideraba «un peligro para sí mismo y para terceros». Igualmente, señaló que no estaba preparado para reinsertarse en la sociedad. Lógicamente, se decretó la prórroga de su prisión provisional.