El PSOE dice que el debate no está en derogar o no la reforma laboral, sino en forjar «un nuevo marco para próximas décadas»

Héctor Gómez, nuevo portavoz del PSOE en el Congreso

El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha asegurado este viernes que su formación política no está en el debate de si derogar o no la reforma laboral, al completo o solo sus aspectos más lesivos, sino que lo hace con el objetivo de crear «un nuevo marco para las próximas décadas». «El PSOE no lo ha planteado así, sino como un nuevo marco para las próximas décadas, actualizado y moderno», ha explicado en Las Palmas de Gran Canaria durante una conferencia organizada por el periódico La Provincia.

El objetivo, aseguró Gómez, es que «ayude al acceso al mercado laboral a los más jóvenes», que sea «garante para las empresas» y que «proteja en la negociaciones a los trabajadores», a quienes, en su opinión, desprotegió la reforma del PP «sin el apoyo del resto de formaciones», informa Europa Press.

Así, reconoció que la reforma del sistema laboral español, de manera que logre un «impacto positivo» en el país, es «uno de los grandes desafíos que tiene este Gobierno», junto con la «correcta canalización de los fondos europeos».