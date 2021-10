Laura Borrás se aferra al cargo y dice que no dejará el escaño en la Cámara catalana si es procesada

La presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, en una imagen de archivo Toni Albir | EFE

La presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, se aferra al cargo y no está dispuesta a perder su acta de diputada, diga lo que diga el reglamento de la Cámara autonómica. Borràs planteó el martes -a través de un informe de los letrados del hemiciclo- un cambio en ese reglamento para blindarse ante un posible procesamiento en la causa penal que tiene abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por fraccionar contratos para adjudicarlos presuntamente a dedo -pues al no alcanzar cierta cantidad no iban a concurso público- mientras dirigía la Institución de las Letras Catalanas, pero solo le apoya Junts.

Ante la negativa de sus socios, Borràs puso ayer sobre la mesa un plan B, que no es otro que mantenerse en el cargo. Lo advirtió en TV3: «Si no hay una condena firme, no se puede retirar el acta de diputado».

La dirigente de Junts planteó suprimir el artículo 25.4 del reglamento de la Cámara catalana, que señala que a un diputado, en caso de que se le abra juicio oral por corrupción, se le suspenderán de manera inmediata los derechos y obligaciones parlamentarios. A su juicio, hay que suprimir este artículo porque colisiona con el derecho constitucional a la presunción de inocencia.