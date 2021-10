Los investigadores creen que el asesino de La Rioja confundió a su víctima, que iba disfrazado de niña, con una chica

Al crimen de la agente inmobiliaria hay que sumar otro antecedente delictivo, el abuso sexual cometido el 5 de octubre de 1989, también en Logroño, sobre una menor de 13 años, entonces vecina suya, a la que interceptó en la calle y trasladó a su piso para asaltarla. Fue condenado en 1990 a siete años de prisión. En aquella ocasión también fue breve su libertad. Hacía poco más de un año que había extinguido la pena cuando cometió su primer asesinato.

Avisos sin respuesta

La presencia de Francisco Javier Almeida en este barrio de Lardero no había pasado desapercibida para los vecinos de la zona, algunos de los cuales reconocieron estar vigilantes cuando lo veían en el mismo parque en el que el jueves comenzó la tragedia. De hecho, vecinos del jardín alertaron a la Policía Local hace ya dos semanas de que este hombre había tratado de convencer sin éxito a una chica de 12 años para que fuese a su casa. El lunes otra madre presentó una denuncia en la Guardia Civil asegurando que en el colegio Villa Patro de Lardero un varón invitó a su niña a ir a jugar con su hija a su casa, a lo que la pequeña no accedió. «Los datos aportados en la denuncia no permitían identificar al autor o vincularlo con la persona detenida», matizó, no obstante, la Delegación del Gobierno.