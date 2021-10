La sustituta de Alberto Rodríguez renuncia a ocupar su escaño en el Congreso

La JEC, que se ha reunido este miércoles, había constado el cese de Rodríguez después de ejecutarse la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba al exdiputado a un mes y medio de cárcel, (pena sustituida por una multa) y a inhabilitación especial por un atentado a agentes de la autoridad.

En su comunicado en Facebook, Fátima González afirma que no había comunicado antes su decisión de renunciar al escaño porque no había una comunicación oficial sobre el asunto y, sobre todo, porque no se «quería creer lo que finalmente se ha consumado, el ataque a la democracia y al voto de 64.000 canarias y canarios».