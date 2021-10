Rechazada una moción de Navarra Suma que instaba a no pactar con EH Bildu hasta que condene a ETA

Quien pacta con EH Bildu, ha destacado, «está pactando con una formación política que tiene entre sus afiliados y militantes a miembros de ETA» y que «tiene como una prioridad sacar a esos asesinos de la cárcel».

Por el grupo socialista, Ramón Alzórriz ha puesto de relieve que el Gobierno de Navarra no tiene ningún pacto de gobernabilidad con EH Bildu, pero sí un pacto presupuestario que se renueva cada año «por el bien del conjunto de la ciudadanía navarra». Es cierto que Bildu, ha apuntado, «tiene un recorrido ético por realizar», pero Na+ con esta moción «solo busca alimentar su relato, que ya no tiene venta ante la ciudadanía navarra« y por tanto »votaremos no a su miserable moción».