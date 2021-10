Borrás dice que un diputado solo puede ser privado de sus derechos con una «sentencia firme», según un informe de un letrado

Apoyo a Josep Costa

Borràs también ha expresado su apoyo al exvicepresidente del Parlament Josep Costa, detenido este miércoles por no presentarse a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), y ha subrayado que inicialmente ella tampoco fue a declarar ante el Tribunal Supremo (TS) por el caso de la ILC.

Preguntada por si ella reconoce la autoridad del TSJC, ha contestado: «Yo he hablado muy claro de la justicia española. Siempre he dicho que es más española que justicia». También ha lamentado que el presidente del TSJC no le dispensó la «mínima cortesía de recibo» cuando fue hasta allí para interesarse por el estado de Costa, y ha asegurado que se le informó de que había órdenes de que abandonara el edificio.