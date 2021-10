El PP lanza una campaña para denunciar las «mentiras» de Sánchez sobre sus pactos con Bildu, indultos o subir impuestos

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, conversa con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que ha protagonizado un desayuno informativo hoy en Madrid. Fernando Alvarado | Efe

El PP ha lanzado este miércoles una campaña en redes sociales para denunciar las «múltiples mentiras» del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, como su promesa de no pactar con Bildu, no conceder indultos a los condenados por el «procés», no pactar con los independentistas o no subir impuestos.

«Cuando Sánchez asegura que no va a hacer algo, lo único que falta por saber es cuándo lo va a hacer», asegura el PP en uno de los mensajes de esta campaña bajo el lema #RotundaMienteNo. Según el partido, el jefe del Ejecutivo «ha convertido la mentira en su modo de vida» y «sus embustes» los van a «pagar todos los españoles muy caros».

El líder del PP, Pablo Casado, considera que la credibilidad de Pedro Sánchez «está bajo mínimos» porque «miente» a los españoles. «Hay que ser sincero, hay que dejar de mentir. ¿Por qué en política se permite la mentira y a un político mentiroso no se le penaliza en las urnas? Es que Sánchez no ha hecho más que mentir. Pido un represtigio de la política y que se valore la verdad», afirmó este martes en una entrevista en la Cope.