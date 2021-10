Detenido el exvicepresidente del Parlamento catalán Josep Costa para que comparezca ante TSJC

Costa, Torrent y los exmiembros independentistas de la Mesa Eusebi Campdepadrós (JxCat) y Adriana Delgado (ERC) fueron citados por el TSJC como investigados a raíz de una querella de la Fiscalía por desobediencia al Constitucional por tramitar dos resoluciones a favor del derecho a la autodeterminación y de reprobación de la monarquía, que el Parlament aprobó en noviembre del 2019.

Poco antes de la hora fijada para la comparecencia del exvicepresidente de la Mesa Josep Costa el 15 de septiembre pasado, este anunció por Twitter que no se presentaría al juzgado porque no reconocía la «autoridad» del TSJC para «juzgar los acuerdos y debates» de la cámara. «No reconozco la autoridad del TSJC para juzgar ningún acuerdo del Parlament. No estoy dispuesto a establecer una mesa de diálogo con jueces y fiscales represores que no tienen nociones básicas de lo que es la separación de poderes», señaló.