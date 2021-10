La querella de Podemos contra Batet rompe la relación de confianza en la coalición

Las críticas internas entre los socialistas arrecian, pero Sánchez tiene decidido mantener la coalición, ya que su prioridad es aprobar unos Presupuestos que le garantizarían acabar la legislatura incluso en el que caso de que se produjera finalmente una ruptura con sus socios. Además, una quiebra inmediata del pacto llegaría en un pésimo momento, cuando España a punto de recibir los Fondos Europeos de Recuperación, que se consideran capitales para consolidar el proyecto político y encauzar con garantías las próximas elecciones generales.

Incluso la ministra de Defensa, Margarita Robles, que suele ser la que más abiertamente ataca a Podemos en el Ejecutivo, se mostró moderada este sábado para no agrandar la ruptura. Indicó que «los problemas políticos se resuelven políticamente y no interponiendo querellas», añadiendo que «judicializar la vida política no es lo mejor», por lo que pidió ser «muy respetuosos»