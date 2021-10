¿Quién es el «Equipo A» que rescató a los perros de la Palma?

No hubo movimientos en las coladas. La denominada número 8, resultante de la unión de otras dos, continuaba amenazante, pero parada, en la entrada del barrio de La Laguna. Tras engullir una gasolinera, una farmacia, un supermercado y la asociación en vecinos se frenó en el edificio del colegio. No obstante, el riesgo podría activarse en cualquier momento, porque la cabeza cada vez acumula más volumen de lava. Ahora la incógnita es si arrasará el resto del barrio o virará hacia una zona no urbana.

La colada 7, la que podría formar un segundo delta de lava tras caer mar, sigue atascada y a unos 120 metros de poder saltar sobre el Atlántico.