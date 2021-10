Otegi plantea, en una entrevista con Pablo Iglesias, una «Confederación Vasco Navarra confederada con el Estado español»

En la entrevista, Otegi carga también contra la derecha asegurando que mientras la izquierda independentista está construyendo puentes la derecha «con malas artes» cava nuevas trincheras. En este sentido, y tras recordar que ellos han hecho la declaración del 18 de octubre, se pregunta si alguien se ha planteado que «otros» deberían asumir sus responsabilidades por los sufrimientos que causaron. Esta es la respuesta que da la pregunta de si se debería pedir perdón por los crímenes de los GAL, aunque señala que su reflexión es «en positivo» y «no para el reproche». Pero insiste: «algunos siguen instalados en sus trincheras, y deberían de ser lo suficientemente responsables y valientes para salir de ellas».

Presos de ETA: «¿Dónde está la novedad?»

También se ha referido a la polémica por su afirmación de que está dispuesto a apoyar los presupuestos si con ello contribuye a sacar a 200 presos de la cárcel. En este sentido, afirma que no es un descubrimiento muy meritorio que EH Bildu es «favorable a que no haya presos políticos en nuestro país». Se pregunta «¿Dónde está la novedad?» y añade que lo que pide al Estado es que aplique a los presos de ETA -que él llama presos vascos- «la legislación penitenciaria ordinaria y que no se aplique una arquitectura jurídica y penitenciaria de absoluta excepción».