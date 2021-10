La Audiencia Nacional rechaza la treta del Pollo Carvajal para suspender su extradición a EE.UU.

Hugo Carvajal, durante la vista celebrada en septiembre en la Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional ha rechazado suspender la extradición a Estados Unidos del exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo el Pollo Carvajal.

La Sala ha respondido así al juez instructor Manuel García-Castellón, que en un oficio recordó el miércoles a sus compañeros que el general es testigo en una causa sobre la presunta financiación de ex altos cargos de Podemos por parte del régimen chavista. El procedimiento ha sido ha reabierto tras su archivo en el 2016 y Carvajal está citado como testigo el próximo 27 de octubre.

El tribunal presidido por Alfonso Guevara considera que la colaboración anunciada por el general venezolano es en realidad una «estrategia dilatoria» para no rendir cuentas ante las autoridades estadounidenses por delitos de narcotráfico y tráfico de armas. No se fían del exmando chavista porque ya se fugó durante casi dos años mientras se encontraba en libertad provisional. Y, además, creen que ha tenido tiempo suficiente para aportar pruebas y no ha sido hasta su detención cuando ha cambiado de planes.