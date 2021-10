Maixabel Lasa: «Si Otegi no hubiera aplaudido a ETA, quizá Juan Mari estaría vivo»

Maixabel Lasa, viuda de Juan María Jáuregui, ex gobernador civil de Guipúzcoa asesinado por ETA Juan Herrero

Maixabel Lasa Iturrioz (1951, Legorreta) es una persona llena de contenido, con altura de miras. Piensa lo que dice y lo argumenta. Conoce el valor de la palabra, de la amistad y también el dolor de la muerte. El 29 de julio del año 2000, ETA acabó con la vida de su marido, Juan María Jáuregui. Dos tiros por la espalda fueron dirigidos hacia su nuca. Su historia protagoniza la película Maixabel, dirigida por Icíar Bollaín.

—Aquel día, cuando suena el teléfono en su casa, da la impresión de que usted intuye que habían atentado contra su marido.

—Lo intuí porque, previamente, cuando se marchaba por la mañana me soltó aquello de que había soñado que le mataban. Imagínate cómo me quedo e intento restarle hierro al asunto y le digo: es un sueño; no pienses en eso, pues los sueños no siempre se realizan. Así se marchó. Al rato hablamos por teléfono y la cuestión era que yo estaba en casa adelantando la cena que íbamos a tener esa noche en casa con los amigos. Estaba secándome el pelo cuando sonó el teléfono. Era una hermana mía. Me dice: no salgas de casa. Intuí enseguida que había pasado algo. Me prepararé y me marché a Tolosa. Primero al frontón, que es donde le dispararon, y como allí no había nadie, me subí a la clínica.