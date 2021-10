El Ejecutivo garantiza que no hablará de los presos en su negociación con EH Bildu

Pedro Sánchez, este martes, en la sesión de control al Gobierno en el Senado David Fernández

La rectificación del líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que negó la vinculación entre su apoyo a los Presupuestos y la liberación de 200 presos de ETA solo unas horas después de asegurar lo contrario, matizó el enfado en el Gobierno con esas declaraciones. El Ejecutivo reiteró ayer que no habrá ninguna contrapartida al posible apoyo de los independentistas vascos a los Presupuestos. «En absoluto», indicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez., señaló la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. La titular de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró también que nunca ha negociado ni con EH Bildu ni con ninguna otra fuerza política nada que no tenga que ver con las cifras de las cuentas públicas.

Críticas del PP

La rectificación de Otegi no frenó sin embargo las críticas del PP al Gobierno por negociar con EH Bildu. El líder de los populares, Pablo Casado, aseguró que «nadie negocia en Europa con grupos políticos que no condenan el terrorismo». «La moderación, el europeísmo y la socialdemocracia no es pactar con políticos que justifican el asesinato de 850 inocentes, ni con secesionistas que reniegan de la unidad europea, ni con radicales que defienden dictaduras», señaló Casado en Bruselas, a su llegada a la cumbre del Partido Popular Europeo previa al Consejo Europeo. Reclamó por ello a Sánchez que piense su decisión. «No se puede soplar y sorber al mismo tiempo; o estás con los radicales, los batasunos, los independentistas y los comunistas, o con la Europa moderada que también representa el PP», señaló.

El portavoz popular en el Senado, Javier Maroto, aseveró que Otegi ha pedido sacar a los presos de ETA de las cárceles a cambio de votar a favor de los Presupuestos porque Esquerra Republicana de Cataluña consiguió sacar a los «golpistas» de la misma manera. «El problema no es que Otegi lo pida, el problema es que Pedro Sánchez tarde más de cinco minutos en decir que no va a aceptar eso en ningún caso», señaló el portavoz popular.