El avance de la colada de lava obliga a evacuar medio centenar de viviendas más de La Palma

«Se lleva mal, mal, esta noche y las otras noches. No se puede dormir, ni nada. No he dormido ni un día desde que reventó el volcán, las noches las he pasado sentando viendo la televisión», relata a Efe, con aplomo. Pero cuándo le preguntan dónde irá a partir de ahora, el hombre se quiebra: «Donde me manden... vamos a ver... a ver lo que hay», dice, con los ojos encharcados. Juan Ramón y su madre salieron de su casa con «los papeles, algunas cosas de casa y la perra», casi como Ana Begoña, vecina de San Borondón, el barrio evacuado en el último momento.

Evacuados por el avance de la colada de lava en La Palma Ángel Medina G. | EFE

La mujer confiesa a Efe que está «atacada de los nervios», porque aunque había seguido el consejo de las autoridades de preparar una maleta con lo imprescindible por si se diera el caso (documentos, escrituras, medicamentos, recuerdos irreemplazables...), en realidad nunca pensó que también a ellos les llegarían a evacuar.