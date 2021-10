Dos drones gallegos intentan rescatar hoy a 4 perros aislados por la lava en La Palma

En cuanto a la llegada a Galicia de la nube de dióxido de azufre, la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, señaló ayer que «distintos modelos apuntaban a que efectivamente ían chegar partículas de SO2 a Galicia. Iso fai que nos poñamos en alerta. No día de onte [lunes] non chegaron partículas. E de novo, no día de hoxe [martes] estase monitorizando a calidade do aire en Galicia». La conselleira pidió tranquilidad a la población e insistió en que «debido a que se apuntaba que dependendo de como poida cambiar o aire poderían chegar, co fin de ter en alerta os nosos servizos por se había que mandar algunha mensaxe á poboación, seguimos traballando».

Donde la calidad del aire sí fue deficiente ayer fue en la localidad de El Paso, porque la baja altura de la inversión térmica en la isla sigue provocando problemas al impedir la dispersión de gases y la circulación de partículas en suspensión. Cuando se cumple un mes del inicio de la erupción, el portavoz del Instituto Vulcanológico de Canarias, David Calvo, indicó que ayer llegó mucho material de lava a la segunda colada, por lo que se aceleró su avance, y está a unos 30 metros del acantilado, en Tazacorte.