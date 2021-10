Yolanda Díaz no pondrá «límites» a una futura plataforma de izquierdas más allá del PSOE

Díaz, Belarra y Colau han llegado juntas a las jornadas que ha organizado Unidas Podemos en las que la vicepresidenta ha destacado también que lo mismo que hoy acude a este acto en defensa de la vivienda, acudirá «con muchísimo entusiasmo» al acto al que le ha invitado la vicepresidenta del Gobierno valenciana, Mónica Oltra.

«Pero no debemos confundir esa conversación que voy a abrir con la sociedad española con los actos a los que asisto», ha incidido, informa Efe. Ha reiterado que en dicha conversación con la sociedad española «tienen que ser protagonistas los profesionales, los trabajadores y los movimientos sociales y no los políticos que somos puros instrumentos». «Y ahí en esa conversación no tenemos límites», ha incidido en referencia a la diversidad que existe en Unidas Podemos.